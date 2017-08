OM : Giroud justifie son refus

Longtemps pisté par l'Olympique de Marseille cet été, l'attaquant d'Arsenal Olivier Giroud (30 ans, 3 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) a repoussé l'approche du club phocéen. Sur les ondes de la radio RMC, l'international français a justifié sa décision de dire non à l'OM.

"Il n’a jamais été question d’un retour en France. Après, je suis très flatté d’avoir été courtisé par l’OM, et aussi par l’OL, à un certain moment. J’ai toujours été fan de l’OM, depuis tout petit. Pour moi, ça représente encore beaucoup. C’est un grand club avec un beau projet. J’ai eu des personnes au téléphone (Rudi Garcia) qui ont essayé de me convaincre. Mais bien après que ce soit sorti dans la presse donc il y a eu des mensonges qui sont sortis avant. Je lui ai dit (à Rudi Garcia) que ce n’était pas mon objectif de revenir en France. Ce n’était pas contre Marseille ou quoi que ce soit", a assuré le buteur.

Malgré un statut de remplaçant, Giroud a choisi de poursuivre sa carrière chez les Gunners. Reste à savoir si ce choix sera payant en cette année de Coupe du monde...