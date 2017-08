Chili : encore un scandale pour Vidal... « Par Romain Rigaux - Le 29/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arturo Vidal (30 ans, 92 sélections et 23 buts) fait encore parler de lui dans une affaire extra-sportive. D'après la presse chilienne, le milieu de terrain du Bayern Munich aurait provoqué des troubles après une soirée arrosée dans un casino près de Santiago. Les clients de l'hôtel voisin se sont plaints du "bruit et du désordre" provoqués par le joueur et ses amis. Rien de bien méchant, sauf que cela intervient en pleine préparation du Chili pour les matchs des éliminatoires du Mondial 2018 contre le Paraguay jeudi et la Bolivie. En 2015, alors qu'il disputait la Copa America avec sa sélection, l'ancien joueur de la Juventus Turin, avait été arrêté en état d'ivresse après un accident alors qu'il rentrait de ce même casino...

