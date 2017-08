Lyon : Ndombele, un dernier pour la route ?

Lyon : Ndombele, un dernier pour la rout e ? Par Pierre-Damien Lacourte - Le 29/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme attendu, Pape Cheikh Diop (20 ans) rejoint l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a officialisé ce mardi la signature du milieu de terrain du Celta Vigo, qui s'est engagé pour les cinq prochaines saisons en faveur des Gones. Montant de l'opération : 10 millions d'euros plus 4 millions de bonus éventuels. Ce pourrait être le dernier mouvement enregistré par l'OL cet été. Pourrait seulement. Car en cas de départ de Clément Grenier, Jordan Ferri ou Sergi Darder, Jean-Michel Aulas compte faire un petit effort pour l'Amiénois Tanguy Ndombele (20 ans, 3 matchs en L1 cette saison). "J'aimerais bien aussi qu'il nous rejoigne. Mais pour que cela se fasse, il faudrait retoucher le milieu car il ne faut pas empiler trop de joueurs. Pour l'instant, on est content. Mais on pourrait aussi l'être, s'il y avait encore une arrivée et un ou deux départs", a fait savoir le président lyonnais ce mardi.

