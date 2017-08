Lyon : Nasser en kangourou, Aulas a beaucoup ri

Jean-Michel Aulas a agité Twitter hier lundi en reprenant un tweet, avant de l'effacer, où on pouvait voir un kangourou s'amuser avec ses parties génitales. Le tout sous la mention "Nasser et le fair-play financier". Si l'image l'a beaucoup fait rire, le président de l'Olympique Lyonnais s'est tout de même excusé pour son retweet.

"J'étais écroulé de rire. Mais après, je me suis rendu compte qu'en cliquant sur ce tweet, j'avais appuyé sur le bouton retweeter et pas j'aime. Maintenant, si on ne comprend pas l'humour de ce tweet qui représente ce qui se passe réellement... Je suis quelqu'un qui est tourné vers la jeunesse et je ne le regrette pas. Mais si j'ai choqué, je m'en excuse !", a indiqué le dirigeant rhodanien.

C'est vrai que c'était drôle... et proche de la réalité.