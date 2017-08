ASSE : Lemoine vide son sac « Par Youcef Touaitia - Le 29/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après l'attaquant de Strasbourg Idriss Saadi (voir la brève du dimanche 27/08), au tour de Fabien Lemoine (30 ans). Parti à Lorient cet été, le milieu de terrain garde un mauvais souvenir de sa dernière saison à Saint-Etienne et n'a pas hésité à piquer le club stéphanois. "Quand on est joueur, on ne se voit inconsciemment pas comme on est. J'ai fait un peu plus de 200 matchs sous les couleurs vertes. Si j'enlève l'an dernier, ça fait 5 saisons pleines à 40 matchs de moyenne. L'an dernier, j'ai été titulaire une dizaine de matchs. Pour moi, c'est une saison gâchée, une perte de temps. On se demande ce qui a changé. Pourquoi on passe de 40 matchs par an à rien du tout. J'ai moins joué et j'ai vraiment vécu une saison de merde, pour être honnête avec tout le monde", a confié l'ancien Rennais à France Bleu Saint-Étienne Loire. "Difficile sur le plan psychologique et mental parce que j'avais l'impression de n'avoir rien fait. (...) Le pire, c'est d'avancer sans savoir où on va. Alors j'ai essayé de creuser, d'échanger avec les personnes concernées pour comprendre ce qui se passait. Mais il n'y a jamais eu d'échange positif, clair", a pesté Lemoine. "Difficile sur le plan psychologique et mental parce que j'avais l'impression de n'avoir rien fait. (...) Le pire, c'est d'avancer sans savoir où on va. Alors j'ai essayé de creuser, d'échanger avec les personnes concernées pour comprendre ce qui se passait. Mais il n'y a jamais eu d'échange positif, clair", a pesté Lemoine.

