PSG : Rabiot milite pour Fabinho !

On le sait, le Paris Saint-Germain négocie avec l'AS Monaco l'arrivée de Fabinho (23 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) (voir la brève de 09h09). Et le Brésilien est plus que le bienvenu pour Adrien Rabiot (22 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) ! S'il ne cite pas de nom, l'international tricolore lâche sans détour que le club de la capitale doit recruter une nouvelle sentinelle pour préparer la succession de Thiago Motta, lui ne voulant pas de ce poste.

"Le milieu défensif, c'est à la fois le cerveau de l'équipe et le cinquième défenseur. Il faut toujours contrôler ses déplacements, se brider, ne pas se projeter vers l'avant. Or moi, je suis porté d'instinct vers l'attaque et je pense avoir quelques qualités dans ce registre, y compris à l'approche du but adverse, confie ainsi Rabiot au Parisien. Il est important à mon avis de recruter un joueur capable de succéder à Thiago Motta. Pour cette saison, puisque Thiago, qui a eu 35 ans (lundi), ne pourra pas jouer 60 matchs cette année. Mais aussi pour la suite."

Autrement dit, Fabinho est plus que le bienvenu pour Rabiot.