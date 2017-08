Monaco : Tielemans ne s'en fait pas

Recruté pour 25 millions d'euros à Anderlecht, le milieu de terrain Youri Tielemans (20 ans, 4 apparitions en L1 cette saison) joue peu pour le moment. Une situation difficile qui n'inquiète pas le Belge, bien décidé à s'imposer du côté de la formation princière.

"C’est clair que j’ai envie de jouer et de débuter les matchs avec mon club. Cela fait quatre matchs que je suis sur le banc et j’aimerais donc avoir plus de temps de jeu. Je sais que le club a confiance en moi donc je ne me fais pas de souci. C’est à moi à continuer à me battre pour être titulaire", a indiqué le Diable Rouge en conférence de presse.

Au regard de ses qualités, Tielemans devrait progressivement gagner la confiance de Leonardo Jardim.