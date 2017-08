PSG : Rabiot s'enflamme pour l'attaque

Avec Neymar et bientôt Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va disposer d'une attaque de folie pour de nombreuses années. Forcément heureux de ces arrivées, le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas caché son enthousiasme à l'idée d'évoluer avec ces joueurs.

"Le plus excitant, c’est la jeunesse des recrues. Neymar peut rester au top encore sept ou huit ans et Kylian pendant plus de dix ans. Le PSG a vraiment changé de dimension. Avant, notre attaque pouvait être considérée comme l’une des toutes meilleures. Aujourd’hui, c’est certain", a indiqué l'international tricolore dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

Les supporters parisiens sont impatients de les voir à l'oeuvre !