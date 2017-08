Arsenal : quand Wenger recalait Mbappé...

Avant même de signer son premier contrat professionnel en mars 2016, l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé était déjà très convoité. Parmi ses admirateurs à l’époque, le manager d’Arsenal Arsène Wenger voulait déjà chiper le prodige de 17 ans, jusqu’au moment où la facture de cette opération est apparue.

En effet, le journaliste espagnol Guillem Balague, qui collabore notamment avec Sky Sports et As, affirme que la famille Mbappé réclamait une commission de 7-8 M€. Une somme évidemment hallucinante pour un joueur en fin de formation. Mais près d'un an plus tard, le coach des Gunners doit s’en mordre les doigts...

La révélation de notre confrère espagnol