PSG : Mbappé en a toujours rêvé... « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain en prêt, l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison), né à Bondy en région parisienne, a toujours rêvé du club de la capitale. "Il m'a toujours dit qu'il avait envie de jouer un jour au PSG", a révélé son ancien coéquipier Tiémoué Bakayoko (23 ans) sur le plateau de SFR Sport. Mais pour le milieu de Chelsea, même avec Neymar, Edinson Cavani et Angel Di Maria, Paris n’aurait pas encore la meilleure attaque d’Europe. "C'est du très, très lourd. Cela va être difficile de les arrêter, ils pourront mettre un but à tout moment. Avec une équipe comme ça, tu peux gagner la Ligue des Champions, a envisagé le Blue. (...) Le PSG, la meilleure attaque d'Europe ? Non quand même pas. Il faut respecter le Real Madrid et sa BBC. Il faut aussi respecter le FC Barcelone avec Ousmane (Dembélé) qui est arrivé, avec Suarez et Messi. Il faut attendre encore un peu mais ça a de la gueule, ça c'est sûr." Le genre d’attaque que Bakayoko pourrait croiser sur la scène européenne en deuxième partie de saison. Le genre d’attaque que Bakayoko pourrait croiser sur la scène européenne en deuxième partie de saison.

News lue par 15385 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+