Monaco : Bakayoko et les envies de Fabinho « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions plus tôt ce lundi (voir brève 20h36), l’AS Monaco accepte de prêter Kylian Mbappé (18 ans) au Paris Saint-Germain mais refuse de lui vendre Fabinho (23 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison). Un scénario compréhensible pour l’ancien Monégasque Tiémoué Bakayoko (23 ans), au courant de la volonté de son ex-coéquipier. "Bien sûr que c'est logique. Tu ne peux pas perdre deux des maillons forts de la saison dernière pour renforcer le concurrent, a réagi la recrue de Chelsea sur SFR Sport. Je veux bien un, mais deux c'est difficile. Après, il faut aussi prendre en compte les envies du joueur. (...) Cela va être difficile pour 'Fabi' d'aller au PSG. S'il m'a parlé de ses envies de départ ? Je n'ai pas trop envie de parler de ça... Mais je savais qu'il avait peut-être envie d'aller voir ailleurs. Cela fait quatre ans qu'il est là. Il m'a fait part de ses envies de partir." Reste à savoir si l’ASM sera aussi catégorique jusqu’à jeudi soir. Rappelons que le club de la Principauté avait dans un premier temps écarté l’idée de laisser Mbappé filer à Paris... Reste à savoir si l’ASM sera aussi catégorique jusqu’à jeudi soir. Rappelons que le club de la Principauté avait dans un premier temps écarté l’idée de laisser Mbappé filer à Paris...

