Barça : l'agent Mendes pour attirer Di Maria ?

Barça : l'agent Mendes pour attirer Di Mari a ?

Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017

Depuis les feuilletons Marco Verratti et Neymar, les relations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ne sont pas au mieux. C'est pourquoi de nouvelles négociations entre les deux formations semblent improbables. Pourtant, le club catalan aurait vraiment ciblé le Parisien Angel Di Maria (29 ans, 4 matchs en L1 cette saison), qui ne sera pas forcément retenu en cas d'offre intéressante. Pour cela, le célèbre agent Jorge Mendes serait chargé d'établir le lien entre les deux directions en vue du transfert de l'ailier argentin. A noter que RAC1 et Marca ont révélé la présence de Mendes à Barcelone ce lundi... Alors va-t-on assister à une opération entre le Barça et le PSG ? Cela reste quand même difficile à croire.

