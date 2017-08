OM : C. Dugarry - "il fallait racheter Lorient" Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déçu par l’Olympique de Marseille, Christophe Dugarry a attaqué le propriétaire Frank McCourt et ses collaborateurs sur leur manque d’ambition. En faisant notamment référence à la double confrontation contre Domzale (1-1, 3-0) en Europa League, l’ancien Marseillais estime que le club phocéen n’a pas recruté les joueurs nécessaires. "La qualité du jeu de l'OM, elle est catastrophique, a lâché le consultant de RMC. Contre les Slovènes, cela a été d'une souffrance... Ça a été terrible. Si tu n'as pas Germain et Mandanda dans cette équipe, c'est compliqué. Il faut arrêter à un moment où à un autre de nous vendre de la poudre de Perlimpinpin. Il faut prendre des joueurs. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau." "Il y a un niveau d'exigence à l'OM. Il y a sept-huit joueurs qui ont le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille et encore je suis large. Rolando, Hubocan, Doria, Sakai, Sarr, Ocampos... Ce sont peut-être de bons joueurs mais pour une autre équipe, pas pour l'OM. Si les dirigeants ne s'en sont pas rendu compte, il fallait racheter Lorient", s’est emporté "Duga", qui espère du mouvement dans la dernière ligne droite du mercato. "Il y a un niveau d'exigence à l'OM. Il y a sept-huit joueurs qui ont le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille et encore je suis large. Rolando, Hubocan, Doria, Sakai, Sarr, Ocampos... Ce sont peut-être de bons joueurs mais pour une autre équipe, pas pour l'OM. Si les dirigeants ne s'en sont pas rendu compte, il fallait racheter Lorient", s’est emporté "Duga", qui espère du mouvement dans la dernière ligne droite du mercato.

News lue par 5235 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+