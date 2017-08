Lille : Bielsa veut garder De Préville mais... « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur à Angers (1-1) dimanche, l’attaquant de Lille Nicolas De Préville (26 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est annoncé sur le départ. Mais contrairement à ce qu’affirment certaines rumeurs, l’entraîneur Marcelo Bielsa ne le pousse pas du tout vers la sortie, au contraire. "Il a montré tout le professionnalisme qui le caractérise au quotidien, a encensé l’Argentin dans les colonnes de L’Equipe. Il est très fort devant le but. Il appartient à notre effectif, il peut rester comme partir. Je ne pas peux pas dire que je pourrais me passer d'un joueur comme ça. Mais je comprendrais le choix du club dans le cadre du mercato." Pendant que Bordeaux et des clubs anglais sont à l’affût sur ce dossier, le LOSC possède une offre de 10 M€ du Stade Rennais, qui n'intéresse pas l'ancien Rémois. Tout reste donc possible d'ici jeudi soir. Pendant que Bordeaux et des clubs anglais sont à l’affût sur ce dossier, le LOSC possède une offre de 10 M€ du Stade Rennais, qui n'intéresse pas l'ancien Rémois. Tout reste donc possible d'ici jeudi soir.

