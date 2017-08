Barça : Dembélé et la succession de Neymar « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour compenser le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le renfort du FC Barcelone Ousmane Dembélé (20 ans) n’échappera pas au comparaison avec le Brésilien. Interrogé à ce sujet dès sa présentation, l’ailier français l’a joué modeste. "Il y a une classe d’écart entre nous deux, a reconnu l’ancien Rennais. Je suis tout jeune. Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde. Je n’ai que 20 ans. Cela fait seulement deux ans que je suis footballeur professionnel. Je m’améliore de jour en jour et je suis venu ici pour grandir encore plus. Je ne suis pas là pour remplacer Neymar. Le Barça avait besoin d’un joueur à ce poste et ils ont fait appel à moi. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre." Etant donné que son transfert a coûté 105 M€ (+42 M€ de bonus), l’international tricolore sera forcément attendu au tournant. Etant donné que son transfert a coûté 105 M€ (+42 M€ de bonus), l’international tricolore sera forcément attendu au tournant.

News lue par 10824 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+