OM : encore un coup à jouer pour Abdennour ?

OM : encore un coup à jouer pour Abdennou r ? « Par Damien Da Silva - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le départ du FC Valence, le défenseur central Aymen Abdennour (28 ans) doit rejoindre dans le cadre d'un prêt de deux ans le Zénith Saint-Pétersbourg. L'international tunisien a même passé sa visite médicale avec le club russe, et pourtant, l'Olympique de Marseille disposerait encore d'un coup à jouer sur ce dossier. D'après les informations de la radio RMC, le clan de l'ancien Monégasque jouerait la montre pour régler les derniers détails de la transaction avec le Zénith dans l'espoir d'un signe de l'OM, qui avait initié des contacts avec Abdennour au printemps dernier avant de juger cette piste trop onéreuse. Mais désormais, Valence est d'accord pour le céder gratuitement en prêt afin de se débarrasser de son salaire. Cet élément peut-il changer la donne ? Peut-être... De son côté, Abdennour rêve d'un retour en France et serait tenté par le challenge phocéen. En tout cas, après la déroute à Monaco (1-6) dimanche en Ligue 1 avec un secteur défensif catastrophique, l'entraîneur Rudi Garcia, le directeur sportif Andoni Zubizarretta et le président Jacques-Henri Eyraud doivent se rencontrer ce lundi. L'occasion idéale pour relancer le dossier Abdennour ? En tout cas, après la déroute à Monaco (1-6) dimanche en Ligue 1 avec un secteur défensif catastrophique, l'entraîneur Rudi Garcia, le directeur sportif Andoni Zubizarretta et le président Jacques-Henri Eyraud doivent se rencontrer ce lundi. L'occasion idéale pour relancer le dossier Abdennour ?

News lue par 13689 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+