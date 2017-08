Sondage MF : Dembélé, pas un bon transfert « Par Damien Da Silva - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si le FC Barcelone avait réalisé un bon transfert en recrutant Ousmane Dembélé en provenance du Borussia Dortmund pour 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus. Et la réponse est non ! Sur 25 508 votants, vous êtes 62,6% à penser que le club catalan n'a pas réalisé un bon investissement. Sans trop nous avancer, vous jugez sûrement que la somme dépensée par le Barça pour s'offrir l'international français est bien trop importante. Dès à présent, dîtes-nous quel est, sur le papier, le meilleur trio offensif d'Europe : Neymar - Cavani - Mbappé (bientôt au PSG) ; Ronaldo - Benzema - Bale (ou Asensio) (Real Madrid) ; Messi - Suarez - Dembélé (FC Barcelone) ; Silva - Agüero - Sterling (Manchester City) ; Willian - Morata - Hazard (Chelsea) ; Ribéry - Lewandowski - Robben (Bayern Munich) ; Mané - Firmino - Salah (Liverpool) ou d'autres. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous quel est, sur le papier, le meilleur trio offensif d'Europe : Neymar - Cavani - Mbappé (bientôt au PSG) ; Ronaldo - Benzema - Bale (ou Asensio) (Real Madrid) ; Messi - Suarez - Dembélé (FC Barcelone) ; Silva - Agüero - Sterling (Manchester City) ; Willian - Morata - Hazard (Chelsea) ; Ribéry - Lewandowski - Robben (Bayern Munich) ; Mané - Firmino - Salah (Liverpool) ou d'autres. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

