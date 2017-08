Liverpool : Henry conseille Coutinho « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déterminé à quitter Liverpool pour le FC Barcelone, le milieu offensif Philippe Coutinho (25 ans) a reçu les conseils de Thierry Henry. Passé d’Arsenal au Barça en 2007, l’ancien attaquant verrait bien le Brésilien en Catalogne... dans un an. "C’est difficile pour moi de parler de la situation de Coutinho car lorsque j’ai eu envie de quitter Arsenal, je l’ai fait. Donc je ne sais pas ce que c’est de rester alors qu’il y a l’envie de partir. Je lui conseillerais de faire ce que Luis Suarez a fait, a confié le consultant selon la presse anglaise. Il voulait partir mais il est resté à Liverpool, s’est comporté de manière professionnelle et a fait une saison incroyable (avant de rejoindre le FCB, ndlr). Coutinho me fait penser à lui." "Il veut peut-être partir mais pourrait aussi rester. Les fans de Liverpool l’aimeront toujours et aiment le club. Rester, faire une bonne saison et voir ce qui se passera l’année suivante... Il doit suivre le même chemin que Suarez", a insisté le Français, qui estime que les supporters des Reds lui pardonneront son bras de fer. "Il veut peut-être partir mais pourrait aussi rester. Les fans de Liverpool l’aimeront toujours et aiment le club. Rester, faire une bonne saison et voir ce qui se passera l’année suivante... Il doit suivre le même chemin que Suarez", a insisté le Français, qui estime que les supporters des Reds lui pardonneront son bras de fer.

