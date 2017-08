Man Utd : Mourinho pique ses supporters « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trois victoires en autant de journées de Premier League, aucun but encaissé, une place de leader... On pourrait croire que tout va bien à Manchester United. Seulement voilà, le manager José Mourinho n’est pas satisfait du public qu’il n’a pas entendu avant l’ouverture du score de Marcus Rashford à la 70e minute contre Leicester City (2-0) samedi. "Il a marqué sur un corner que je n'ai même pas vu parce que je parlais avec Lingard qui allait entrer. J'ai vu le ballon dans les filets et les joueurs sauter. C'était la première fois du match que j'entendais le public, a lâché le Portugais. Les supporters étaient très calmes, donc c'était facile de deviner qu'il y avait but. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que le stade était plein." Les fans devront s’y faire, Mourinho est exigeant avec tout le monde à Old Trafford. Les fans devront s’y faire, Mourinho est exigeant avec tout le monde à Old Trafford.

