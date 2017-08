VIDEO : Evra risque d'agacer les fans de l'OM...

Habitué à publier des vidéos le lundi, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Patrice Evra (36 ans, 2 matchs en L1 cette saison) aurait pu s’abstenir après l’humiliation subie à Monaco (1-6) dimanche en Ligue 1. Mais non. L’ancien joueur de Manchester United a encore frappé, cette fois avec un monologue dans lequel il nargue ses détracteurs en anglais.

"Je sais que vous riez, mais j’essaie de rester sérieux. Les gens pensent que je prends du plaisir sur mon Instagram : oui, c’est Patrice, le vrai Patrice, a insisté l’international français. Mais je travaille dur, j’ai gagné la Ligue des Champions. J’ai perdu des finales, mais combien ai-je gagné de trophées au final ? 21, 22 ? Désolé mes amis, ne soyez pas jaloux."

"Je travaille dur, je ne me plains jamais et chaque jour, je fais comme si je n’avais jamais rien gagné. Je veux gagner, encore et encore, jusqu’à ma mort. Je ne me reposerai jamais ! Quand j’étais jeune, les gens disaient que j’étais trop petit, que je ne deviendrais jamais joueur de foot. Au final, regardez où j’en suis… Mais j’adore ce jeu ! Ne soyez pas jaloux", a répété le Marseillais, au risque de s’attirer les foudres des supporters de l’OM.