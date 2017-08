EdF : Gomis y croit toujours « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de 4 buts en 3 journées de championnat, l’attaquant de Galatasaray Bafétimbi Gomis (32 ans) se montre toujours aussi efficace. Du coup, l’international tricolore (12 sélections et 3 buts) ne fait pas une croix sur l’équipe de France. "Je reste français et sélectionnable tant que je suis performant, a confié l’ancien Marseillais sur Canal +. C'est vrai qu'il y a une génération qui arrive, mais à moi d'être performant et si on doit faire appel à moi je répondrai présent. Ça passe d'abord par de bonnes performances à Galatasaray, un challenge que je tiens à réussir avant." Rappelons que la dernière sélection de Gomis remonte au 9 juin 2013 (défaite 3-0 contre le Brésil en match amical). On a donc du mal à croire au retour du buteur chez les Bleus pour le Mondial 2018... Rappelons que la dernière sélection de Gomis remonte au 9 juin 2013 (défaite 3-0 contre le Brésil en match amical). On a donc du mal à croire au retour du buteur chez les Bleus pour le Mondial 2018...

