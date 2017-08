Barça : Coutinho plus cher à cause de Dembélé « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Finalement ouvert au départ de Philippe Coutinho (25 ans) au FC Barcelone, Liverpool a bien l'intention de récupérer le plus gros montant possible. A en croire El Mundo Deportivo, le club anglais réclamerait 140 M€, plus 20 M€ de bonus, pour son milieu offensif, en expliquant que le Brésilien, un joueur plus confirmé qu'Ousmane Dembélé, doit forcément valoir plus que les 105 M€, plus de 42 M€ de bonus, dépensés pour le Français. De plus, les Reds tenteraient de faire traîner les négociations afin de boucler la venue du remplaçant de Coutinho avant de libérer ce dernier. Ainsi, Liverpool ne subira pas de pression par rapport au montant qu'ils vont obtenir pour le meneur de jeu. Une stratégie pertinente lorsque l'on voit le Barça galérer à cause des 222 M€ récupérés pour Neymar...

