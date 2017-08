OM : une débâcle qui fait réagir sur Maxifoot !

OM : une débâcle qui fait réagir sur Maxifoo t ! « Par Damien Da Silva - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a connu une énorme désillusion sur la pelouse de l'AS Monaco (1-6) dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Une débâcle du club phocéen qui a fait énormément réagir sur Maxifoot. Dans notre débrief et notes (voir ici), les réactions ont été nombreuses et même les supporters phocéens n'ont pas épargné leur équipe, et notamment l'entraîneur Rudi Garcia. "Pas le niveau face au champion en titre. Une composition de départ plus que farfelu même si y'a beaucoup de blessés et suspendus, comment peut-on jouer avec Amavi ailier gauche ?", s'est demandé Anthony Pirlo. "Une honte que dire d'autre... Aucune ambition avant le match à part mettre 6 défenseurs et même pas au bout d'une minute t'en prends un... Garcia 0", a jugé Aurélien Mans. "J'ai regardé le match, et il y a juste un mot pour le décrire : UNE HONTE !!! Comment Garcia peut aligner une équipe comme ça ? S'il ne veut pas jouer au foot autant déclarer forfait", a déploré Geoffrey Denoual. Bien évidemment, certains fans du Paris Saint-Germain ont profité de la déroute de l'OM pour régler quelques comptes. "'6-1' dédicace à tous les marseillais qui n'ont que ça à la bouche depuis mars", a publié Fritz De Sousa en référence aux moqueries subies par le PSG depuis le fiasco à Barcelone. Toujours derrière l'institution olympienne, certains espèrent que cette déroute va être utile en cette fin de mercato d'été. "Nous acceptons vos moqueries, nous le méritons. L'Américain a trop fanfaronné et le constat est là, c'est catastrophique. J'attend la fin du mercato", a lancé Thomas Maurisse. "Il manque un second défenseur central au moins du niveau de Rami. Un second milieu au moins comme Gustavo, un attaquant. Et pourquoi pas deux vrais latéraux", a analysé Mark Hetfield. L'OM va devoir frapper fort avant le 31 août... Toujours derrière l'institution olympienne, certains espèrent que cette déroute va être utile en cette fin de mercato d'été. "Nous acceptons vos moqueries, nous le méritons. L'Américain a trop fanfaronné et le constat est là, c'est catastrophique. J'attend la fin du mercato", a lancé Thomas Maurisse. "Il manque un second défenseur central au moins du niveau de Rami. Un second milieu au moins comme Gustavo, un attaquant. Et pourquoi pas deux vrais latéraux", a analysé Mark Hetfield. L'OM va devoir frapper fort avant le 31 août...

