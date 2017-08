Nice : critiqué, Balotelli s'explique « Par Eric Bethsy - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pointé du doigt pour son état d’esprit contre Naples (0-2) mardi en Ligue des Champions, l’attaquant de l’OGC Nice Mario Balotelli (27 ans, 1 apparition en L1 cette saison) était annoncé malade pour le déplacement à Amiens (0-3) samedi en championnat. Résultat, des doutes sont apparus sur la motivation de l’Italien, qui a donc tenu à se défendre. "Lors du dernier match que j'ai joué, j'étais toujours blessé et j'ai précipité mon retour mais je n'étais même pas à 50%, a confié l’ancien joueur de Liverpool. Je suis revenu plus vite parce que je voulais vraiment aider, et comme vous le savez, je n'ai pas pu le faire. Maintenant je reviens après une grippe que j'ai eue pendant 4 jours et qui explique mon absence à Amiens." "Je sais que c'est toujours facile de m'attaquer lorsque les choses vont mal. Cela me rend triste et fier à la fois parce que cela prouve que les gens croient toujours en moi. Mais tout ce que je peux faire, c'est prouver à ceux qui m'ont sifflé qu'ils avaient tort", a conclu Balotelli, qui aura fort à faire pour regagner le cœur des supporters. "Je sais que c'est toujours facile de m'attaquer lorsque les choses vont mal. Cela me rend triste et fier à la fois parce que cela prouve que les gens croient toujours en moi. Mais tout ce que je peux faire, c'est prouver à ceux qui m'ont sifflé qu'ils avaient tort", a conclu Balotelli, qui aura fort à faire pour regagner le cœur des supporters.

