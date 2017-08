Monaco : Jardim encense le vrai Falcao « Par Damien Da Silva - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel début de saison pour Radamel Falcao (31 ans) ! Auteur d'un doublé face à l'Olympique de Marseille (6-1) dimanche en Ligue 1, le capitaine de l'AS Monaco a d'ores et déjà inscrit 7 buts en 4 journées ! Une performance saluée par son entraîneur Leonardo Jardim. "C'est un gros buteur. Il marquera beaucoup. Mais le plus important c'est son attitude. Il presse et tacle. Il est un vrai joueur d'équipe. C'est le vrai Falcao que j'ai connu à Porto. Et il doit être très heureux de ça", a apprécié le technicien portugais devant les médias. Pour la petite anecdote, c'est la première fois depuis 2001 et un certain Djibril Cissé qu'un attaquant marque 7 buts lors des 4 premiers matchs de L1. Lors de cet exercice 2001-2002, l'avant-centre de l'AJ Auxerre avait terminé meilleur buteur de la saison... Pour la petite anecdote, c'est la première fois depuis 2001 et un certain Djibril Cissé qu'un attaquant marque 7 buts lors des 4 premiers matchs de L1. Lors de cet exercice 2001-2002, l'avant-centre de l'AJ Auxerre avait terminé meilleur buteur de la saison...

