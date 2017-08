OM : Ménès enfonce Garcia « Par Damien Da Silva - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été humilié par l'AS Monaco (1-6) dimanche. Avec des choix tactiques douteux (un 5-3-2 en début de partie), l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a assumé ses responsabilités après cette déroute (voir ici). Et ça tombe bien, car il n'a pas été épargné par le consultant de Canal + Pierre Ménès. "Avant le match, on n'était pas très emballé par la composition d'équipe de Rudi Garcia. On savait que l'absence de Rami serait préjudiciable mais le remplacer par Hubocan, Doria et Sertic, c'est presque du foutage de gueule. Alors certes Rudi Garcia n'a pas beaucoup de choix dans son effectif mais sûrement pas au point de mettre Hubocan arrière gauche et Amavi devant lui. Tout ça pour prendre un but au bout de 48 secondes de jeu", a déploré Ménès sur son blog. Après cette lourde défaite, Garcia devrait être visé par de nombreuses critiques... Après cette lourde défaite, Garcia devrait être visé par de nombreuses critiques...

