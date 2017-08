OM : Amavi s'est senti humilié

Dimanche, l'Olympique de Marseille a été balayé par l'AS Monaco (1-6) lors de la 4e journée de Ligue 1. Titularisé par l'entraîneur Rudi Garcia pour cette partie, le latéral gauche phocéen Jordan Amavi (23 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a vécu un enfer sur la pelouse du Stade Louis II.

"On se sent humilié, on n'a pas répondu présent, on n'a pas respecté ce maillot. Le match est passé maintenant, ça va être compliqué pour tout le monde, mais il va falloir répondre présent au prochain match, on n'a pas le choix", a lancé le joueur prêté par Aston Villa devant les médias.

La trêve internationale s'annonce très longue du côté de Marseille après une telle débâcle...