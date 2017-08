OM : Ménès taille encore le projet McCourt Par Youcef Touaitia - Le 28/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n’est pas un secret, Pierre Ménès a énormément de mal à croire à l’OM Champions Project mis en place par le promoteur américain Frank McCourt. Quelques heures après la débâcle phocéenne à Monaco (1-6), dimanche, lors de la 4e journée de Ligue 1, le journaliste en a remis une couche à ce sujet. "On leur a vendu un pompeux OM Champions Project et ils s'aperçoivent qu'ils ont une équipe moins bonne que l'année dernière. Je suis désolé mais les recrues n'ont pas montré grand-chose pour le moment. Luiz Gustavo n'est pour l'instant pas supérieur à William Vainqueur et Germain a certes marqué en Ligue Europa mais il n'a toujours pas trouvé la faille en championnat", a analysé le chroniqueur sur son blog. "Si la débâcle était plus ou moins annoncée par les absences, elle l'était aussi par la faiblesse des prestations depuis le début de la saison. Les Olympiens se sont imposés de justesse à Nantes et ont été accrochés deux fois par Domzale. Alors certes, ils se sont qualifiés, mais on ne va pas se borner à commenter les résultats, sinon tout le monde peut le faire", a rajouté Ménès. "Si la débâcle était plus ou moins annoncée par les absences, elle l'était aussi par la faiblesse des prestations depuis le début de la saison. Les Olympiens se sont imposés de justesse à Nantes et ont été accrochés deux fois par Domzale. Alors certes, ils se sont qualifiés, mais on ne va pas se borner à commenter les résultats, sinon tout le monde peut le faire", a rajouté Ménès.

