Arsenal : la sortie fracassante de Thierry Henry

Légende d’Arsenal, Thierry Henry a vécu un très mauvais dimanche avec la déroute des Gunners à Liverpool (0-4) en Premier League. Très déçu, le Français s’est complètement lâché à l’issue de la rencontre.

"C’était irregardable. A un moment, j’avais envie de partir. C’est douloureux. C’est surtout la façon dont ils perdent. C’est toujours la même chose, on l’a déjà vu avant. Tout ce qu’on voit me rappelle ce qu’il se passe depuis dix ans. Le mot que j’emploie, c’est confort. Tout est confortable à Arsenal. Tout le monde peut rester, on n’essaie pas de découvrir le joueur que vous pourriez devenir. Si vous jouez bien, tout va bien. Et si ce n’est pas le cas, il n’y a pas la pression que vous auriez dans un grand club. Vous n’êtes même pas en compétition. A eux de changer. Tout est beau... mais ça ne peut pas être le cas", a lancé l’ancien attaquant dans des propos relayés par les médias britanniques.

Un constat terrible mais lucide.