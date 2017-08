OM : Thauvin n'explique pas cette déroute « Par Damien Da Silva - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été surclassé par l'AS Monaco (1-6) ce dimanche. En zone mixte après cette défaite, l'ailier marseillais Florian Thauvin (24 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas réussi à expliquer la performance catastrophique de son équipe. "On est très déçus ce soir, ce résultat je ne me l'explique pas, on avait bien analysé les coups de pied arrêtés à la vidéo et on a quand même fait les erreurs. C'est de notre faute ce soir et il faut assumer. (...) A partir du moment où vous prenez autant de buts sur coups de pied arrêtés ce n'est pas une question de composition d'équipe mais de concentration. Ça ne sert à rien de trouver des excuses", a analysé l'international français. Cette lourde défaite va être difficile à digérer pour l'OM... Cette lourde défaite va être difficile à digérer pour l'OM...

