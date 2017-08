OM : R. Garcia - "je suis le seul fautif"

Avec une performance catastrophique, l'Olympique de Marseille a été écrasé par l'AS Monaco (6-1) ce dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1. Complètement abattu en conférence de presse, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a assumé ses responsabilités après cette énorme débâcle.

"J’assume. On ne se cache derrière rien, mais il y avait de la fatigue, des absences. On a été d’une naïveté terrible. Quand on prend 6-1, on dit juste que c’est de notre faute... Les supporters ont raison de ne pas être contents. Ce soir c’est un moment très difficile, quand on est l’OM, ce n’est pas acceptable. Je suis l’entraîneur le plus malheureux, on va être solidaire... mais j’assume, je suis le seul fautif", a lâché le technicien français avant de quitter la scène.

Avec ses choix tactiques douteux sur cette partie (avec un 5-3-2 en début de partie), Garcia ne sera pas épargné par les critiques à la suite de ce lourd revers.