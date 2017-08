Monaco : Jardim réalise un rappel sur le projet Par Damien Da Silva - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une superbe performance, Monaco a surclassé l'Olympique de Marseille (6-1) ce dimanche pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Heureux de la victoire écrasante de son équipe, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a profité de l'occasion pour réaliser un rappel concernant le projet de l'ASM. "C’est une victoire très méritée, pour réaliser une telle performance, il faut travailler et encore travailler. Tout le monde connait le projet de l’AS Monaco, il faut toujours avoir une mentalité de vainqueur en tentant d’avoir de bons résultats. On ne vise pas seulement le titre, nous formons aussi des joueurs. Il faut bien comprendre que Paris est très fort et va tout faire pour récupérer le titre", a précisé le technicien portugais. Si le PSG s'avance comme le favori pour la saison à venir, on peut compter sur Monaco pour tenter de batailler jusqu'au bout. Si le PSG s'avance comme le favori pour la saison à venir, on peut compter sur Monaco pour tenter de batailler jusqu'au bout.

