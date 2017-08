Ita. : Milan et Naples assurent

A l'occasion de la 2e journée de Serie A, le Milan AC et Naples ont assuré l'essentiel en dominant respectivement Cagliari (2-1) et l'Atalanta (3-1) ce dimanche. A domicile, les Rossoneri ont réussi à faire la différence grâce à des buts signés Cutrone (10e) et Suso (70e). Dans le même temps, les Napolitains ont concédé l'ouverture du score avant de renverser le match avec des réalisations de Zielinski (56e), Mertens (61e) et Rog (87e).

A noter que la Sampdoria, gagnante face à la Fiorentina (2-1), compte 6 points comme la Juventus Turin, l'Inter Milan et donc Naples puis le Milan.

Les résultats de la soirée : AC Milan 2-1 Cagliari, Chievo 1-2 Lazio, Crotone 0-0 Hellas Vérone, Fiorentina 1-2 Sampdoria, Naples 3-1 Atalanta, Spal 3-2 Udinese.