EdF : Mandanda était déçu à cause d'Areola... « Par Damien Da Silva - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Absent en équipe de France l'an dernier en raison de ses difficultés à Crystal Palace, le gardien de l'Olympique de Marseille Steve Mandanda (32 ans, 24 sélections) va réaliser son retour chez les Bleus à l'occasion du prochain rassemblement. Et le portier phocéen ne le cache pas, il a mal vécu cette mise à l'écart, notamment en mars quand Alphonse Aréola, remplaçant à l'époque au Paris Saint-Germain, avait été appelé. "Oui, ça a été une grosse déception pour moi, notamment sur la liste du mois de mars. Ça a été d'autant plus rageant quand j'ai vu qu'Alphonse y allait. Je n'ai rien contre Alphonse, c'est quelqu'un que j'apprécie, il le sait et pour moi il fait partie des futurs grands gardiens de l'équipe nationale. Mais a ce moment là, il avait joué un ou deux matchs de plus que moi, donc par rapport aux années passées j’espérais y être. Oui j'ai été vraiment déçu", a reconnu le Marseillais pour Canal +. De retour à un bon niveau à l'OM, Mandanda va pouvoir digérer cette déception en retrouvant cette semaine l'équipe de France. De retour à un bon niveau à l'OM, Mandanda va pouvoir digérer cette déception en retrouvant cette semaine l'équipe de France.

News lue par 15677 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+