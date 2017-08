Barça : les premiers mots de Dembélé

Recruté par le FC Barcelone en provenance du Borussia Dortmund pour 105 millions d'euros plus 42 millions de bonus, l'ailier Ousmane Dembélé (20 ans) était présent au Camp Nou ce dimanche (voir brève 19h24) avant la signature de son contrat de 5 ans lundi. L'occasion pour le Français de revenir sur son transfert.

"Je suis très heureux d'être ici. Pour moi, rejoindre le Barça était un rêve. Et maintenant, j'ai réussi à réaliser mon rêve. C'est le meilleur club du monde avec les meilleurs joueurs du monde... Mon but c'est de tout faire pour aider le club et me faire accepter de mes coéquipiers", a déclaré le Tricolore sur le site officiel du Barça.

Successeur désigné de Neymar, parti au Paris Saint-Germain, Dembélé va devoir se montrer à la hauteur de grandes attentes.