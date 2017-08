Arsenal : Wenger sonné après la débâcle... « Par Damien Da Silva - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche, Arsenal a été humilié par Liverpool (0-4) pour le compte de la 3e journée de Premier League. Après la lourde défaite des Gunners face aux Reds, l'entraîneur du club londonien Arsène Wenger a accusé le coup au micro de SFR Sport. "On se sent extrêmement déçu par la performance. Je pense qu'on a fait une performance désastreuse à tous les niveaux : de l'engagement, de la qualité technique, physique. C'est évidemment un coup dur pour l'équipe", a commenté Wenger. Avec deux défaites en trois journées, Arsenal, actuellement 16e au classement, réalise un très mauvais début de saison et le technicien français risque rapidement d'être sous pression... Avec deux défaites en trois journées, Arsenal, actuellement 16e au classement, réalise un très mauvais début de saison et le technicien français risque rapidement d'être sous pression...

