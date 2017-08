EdF : Varane forfait, Zouma appelé

Comme pressenti, Raphaël Varane (24 ans, 37 sélections et 2 buts) ne participera pas aux deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 de l'équipe de France contre les Pays-Bas (31 août) et le Luxembourg (3 septembre). Le défenseur central du Real Madrid est forfait et Didier Deschamps a décidé d'appeler Kurt Zouma (22 ans, 2 sélections), prêté cette saison à Stoke City par Chelsea et déjà présent lors du dernier rassemblement en juin.