L1 : le classement des buteurs

Avec son doublé contre l'OM, le Monégasque Falcao reste en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 et totalise 7 réalisations. Il devance le Parisien Cavani (5 buts). Derrière, on retrouve le Parisien Neymar, les Lyonnais Mariano et Fekir, le Marseillais Njie, le Bordelais Sankharé, le Rennais Mubele et le Toulousain Durmaz, avec 3 buts au compteurs.