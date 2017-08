L1 : Monaco 6-1 Marseille (fini)

Catastrophique, l'Olympique de Marseille a pris une véritable leçon sur la pelouse de l'AS Monaco (6-1) ce dimanche soir en clôture de la 4e journée de Ligue 1.

Pour ce déplacement dans la Principauté, Rudi Garcia avait opté pour une défense à cinq afin de bloquer les armes offensives monégasques. Mais les plans de l'entraîneur marseillais volaient en éclats d'entrée de jeu puisque Glik profitait d'un bon coup franc de Lemar pour ouvrir le score (1-0, 2e) ! Au quart d'heure de jeu, l'OM arrivait enfin à poser un peu le pied sur le ballon, sans réellement inquiéter Subasic, mais Monaco creusait l'écart sur un penalty de Falcao, obtenu pour une faute d'Amavi sur Fabinho (2-0, 20e).

Et le cauchemar de Marseille allait se poursuivre... Incapable de réagir, Marseille se faisait encore punir sur un coup franc avec à la conclusion l'intenable Falcao (3-0, 35e). Juste avant la pause, Diakhaby enfonçait un peu plus le clou en reprenant un centre de Lopes (4-0, 45e). Le but de trop pour les supporters marseillais dont une partie tentait d'envahir la pelouse pour manifester son mécontentement.

Exit Doria et Amavi, Garcia repassait en 4-3-3 après la pause avec les entrées de Cabella et Lopez. Ça allait un peu mieux pour l'OM ensuite même s'il fallait attendre la 58e minute pour voir enfin un tir cadré marseillais avec une tentative de Sanson captée par Subasic.Cela ne changeait finalement pas grand-chose au tableau d'affichage puisque Marseille ne parvenait pas à se montrer assez dangereux et Sidibé inscrivait même un cinquième but (5-0, 68e).

Si Cabella sauvait tout de même l'honneur (5-1, 75e), l'ASM obtenait un nouveau penalty pour une faute de Sakai sur Jorge. Fabinho s'en chargeait pour marquer (6-1, 79e). Peut-être son dernier but en cas de départ au PSG... Une équipe de Paris que Monaco rejoint en tête du classement avec 12 points alors que l'OM occupe la 6e place. Mais ça devrait gronder dans la cité phocéenne, où les voix s'élèvent depuis déjà plusieurs semaines concernant le jeu fourni et le mercato décevant.