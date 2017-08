Real : Ronaldo donne ses futures stars du foot

Depuis de nombreuses années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dominent la planète football. Mais qui prendra la relève lorsque le Portugais et l'Argentin ne seront plus là ? Après avoir reçu le titre de meilleur joueur UEFA de l'année, CR7 a donné son avis sur la question.

"Qui pour me succéder quand Messi et moi ne serons plus là ? Il y a des joueurs très bons comme Asensio, Neymar, Mbappé, Dembélé, Hazard, Rashford", a glissé la superstar du Real Madrid.

Les joueurs concernés apprécieront !