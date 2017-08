PSG : Lucas n'a pas de proposition... « Par Romain Rigaux - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non convoqué contre Monaco (2-0) et Amiens (2-0), puis blessé à la cheville, Lucas (25 ans) se retrouve dans une situation compliquée au Paris Saint-Germain. Selon le quotidien Le Parisien, l'ailier brésilien est conscient qu'Unai Emery ne compte pas sur lui cette saison. Problème, l'Auriverde ne dispose pas de proposition à moins d'une semaine de la fermeture du mercato. Et si son nom est évoqué pour un possible échange dans le transfert de Kylian Mbappé, son entourage assure qu'il n'y a eu aucun contact avec Monaco. Lucas semble donc bien parti pour rester au moins jusqu'en janvier à Paris. Mais les prochains mois s'annoncent difficiles... Lucas semble donc bien parti pour rester au moins jusqu'en janvier à Paris. Mais les prochains mois s'annoncent difficiles...

News lue par 10748 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+