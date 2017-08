Guingamp : l'avertissement de Benezet « Par Romain Rigaux - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sauvé à trois reprises par ses montants, Guingamp est parvenu à l'emporter contre Strasbourg (2-0) ce dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1. Passeur décisif sur le but de Briand, Nicolas Benezet ne s'enflamme pas car il estime que son équipe n'a pas très bien joué et ne doit pas s'appuyer sur la réussite. "On remporte les trois points, c'est ce qu'il nous fallait car on ,'était pas bien après les deux revers consécutifs. C'est cool ! Ils ont été plus dangereux que nous, ça a tourné en notre faveur, mais ce sera compliqué si l'on continue de faire des prestations comme ça", a déclaré l'ailier au micro de beIN Sports. Guingamp a encore du travail mais s'offre un bol d'air au classement avec ce succès en remontant au 8e rang. Guingamp a encore du travail mais s'offre un bol d'air au classement avec ce succès en remontant au 8e rang.

