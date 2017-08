L1 : Angers 1-1 Lille (fini)

Au terme d’une rencontre peu spectaculaire, Angers et Lille se sont neutralisés (1-1) lors de la 4e journée de Ligue 1.

Dès les premières minutes, Bissouma réalisait une énorme bévue sur une passe en retrait mais Crivelli n’en profitait pas à cause de l’excellent retour d’Alonso ! Après cette première alerte, les débats s’équilibraient avec des imprécisions techniques des deux côtés et surtout de nombreuses fautes qui cassaient le rythme de la partie. Malgré les chants du public angevin, la rencontre ne s’emballait pas avec deux équipes très brouillonnes.

Au retour des vestiaires, le LOSC montrait enfin un visage plus entreprenant et Letellier devait s’interposer pour empêcher Araujo d’ouvrir le score. Et le match s’emballait enfin ! En réaction, Fulgini enroulait une superbe frappe enroulée, mais Maignan parvenait à sauver les siens. Après une nouvelle énorme alerte sur une erreur de relance de Maignan, le SCO ouvrait logiquement le score sur une tête de Coulibaly à la suite d’un corner (1-0, 60e).

De quoi réveiller les hommes de Bielsa ? Absolument pas ! Dépassés, les Lillois étaient surclassés dans l’envie et l’agressivité par les Angevins... Et pourtant, c’est bien De Préville qui égalisait sur une frappe enroulée magnifique à l’entrée de la surface (1-1, 68e). Malgré cet éclair de génie du buteur nordiste, le LOSC affichait de grosses lacunes et Angers poussait dans les derniers instants pour tenter d’arracher la victoire. Émoussées, les deux équipes ne parvenaient plus à faire la différence et le score n’évoluait pas. Lille peut remercier De Préville !