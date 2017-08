PSG : ce qui a décidé Neymar « Par Romain Rigaux - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a réalisé un coup de maître cet été en parvenant à recruter Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Mais quand l'attaquant brésilien a décidé de quitter le FC Barcelone ? Il y a eu plusieurs rumeurs évoquant que l'Auriverde avait pris sa décision depuis le mariage de Lionel Messi en juin, ou que l'arrivée de Daniel Alves l'avait convaincu. Mais vraisemblablement, c'est une décision du Barça qui a provoqué le déclic. En effet, même s'il hésitait depuis plusieurs semaines à rejoindre le PSG, sa décision a été prise lorsque les dirigeants blaugrana ont menacé de ne pas lui payer une prime de 26 millions d'euros. Une prime de prolongation négociée lors du renouvellement de son contrat en octobre 2016 et que le club devait lui verser à la fin de la première année. Cette décision du Barça a donc permis au PSG de boucler le transfert le plus cher de l'histoire. Cette décision du Barça a donc permis au PSG de boucler le transfert le plus cher de l'histoire.

