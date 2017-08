L1 : Guingamp 2-0 Strasbourg (fini)

Longtemps dominateur mais incapable de trouver le chemin des filets, Guingamp a été sauvé à plusieurs reprises par ses montants avant de faire la différence grâce à Diallo et Briand pour s'imposer 2-0 contre Strasbourg ce dimanche, à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1.

Les Strasbourgeois auraient pu rapidement prendre l'avantage lorsque Aholou, auteur d'une belle percée au milieu de terrain, armait une frappe lourde qui venait heurter le montant de Johnsson. Les Guingampais répondaient quelques instants plus tard avec un énorme raté de Diallo qui manquait le cadre à six mètre du but. Si l'En Avant dominait globalement les débats ensuite, Kamara n'était pas vraiment inquiété par des Bretons qui avaient du mal à trouver Thuram et Briand dans la surface adverse.

Après le repos, Strasbourg reprenait du poil de la bête. Le club alsacien se procurait même deux énormes occasions puisque Terrier puis Siacko, d'une frappe des 35 mètres, touchaient encore les montants de Johnsson, battu à chaque fois. En difficulté, l'En Avant prenait pourtant l'avantage sur une tête de Diallo (1-0, 63e). Derrière, les Strabourgeois avaient des opportunités mais manquaient de réalisme, alors que Salibur gâchait la balle du break. Sans conséquence pour Guingamp puisque Briand ne laissait pas passer sa chance d'une reprise du gauche (2-0, 86e).