PSG : Aulas s'interroge sur l'argent du Qatar « Par Romain Rigaux - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jean-Michel Aulas râle encore contre le Qatar. Certains diront que le président de l'Olympique Lyonnais est jaloux, lui assure qu'il est seulement très inquiet. "Pas que le PSG se renforce. J'applaudis Nasser (Al-Khelaïfi). Je lui ai dit et écrit", a assuré JMA à L'Equipe. Le boss de l'OL dénonce surtout les sommes astronomiques dépensées venant d'un Etat ainsi que certaines méthodes de communication. "Je n'ai pas aimé le 'welcome Neymar' sur la Tour Eiffel, a-t-il poursuivi. C'est une question de sensibilité nationale. On utilise la Tour Eiffel pour remercier qu'un Etat, le Qatar, se mêle de la gestion au jour le jour du football français..." "Nasser a raison de faire ce qu'il fait, mais a-t-on raison de l'autoriser à faire ce qu'il fait, comme Manchester City ?", s'interroge Aulas. "On est entré dans une guerre nucléaire entre Abou Dhabi (propriétaire du club mancunien) et le Qatar et peut-être demain avec l'Arabie Saoudite. Et nous, on ne peut pas lutter." Monaco a prouvé la saison passée que le PSG n'était pas imbattable malgré ses moyens financiers.

