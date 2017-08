Barça : Dembélé surpris par son prix « Par Romain Rigaux - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré du Borussia Dortmund au FC Barcelone pour 105 millions d'euros plus 42 millions de bonus, Ousmane Dembélé (20 ans) est devenu le deuxième joueur le plus cher de l'histoire. Mais l'ailier français ne pense pas valoir autant d'argent. "Il m'a dit : 'Ce qui se prépare, c'est une atrocité. Je ne gère pas tout et toute cette quantité d'argent... Je ne me rends pas compte. Pour moi, je ne vaux pas autant'", a confié son ami Théo Chendri, ancien joueur du Barça B désormais à Nantes. Espérons pour l'ancien Rennais que la pression liée à son prix ne sera pas trop lourde à porter au Camp Nou. Espérons pour l'ancien Rennais que la pression liée à son prix ne sera pas trop lourde à porter au Camp Nou.

