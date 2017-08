PSG : Mbappé, Monaco veut 180 M€ !

Le feuilleton Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) se poursuit ! D'après les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ont discuté d'un transfert du jeune talent tricolore samedi mais les deux formations n'ont pas réussi à s'entendre. Pour l'instant, le club de la capitale proposerait 140 millions d'euros pour le buteur.

Dans le même temps, le champion de France en titre réclamerait 180 millions d'euros ou 140 millions et un joueur parisien pour Mbappé. Selon l'émission de TF1, Lucas et Gonçalo Guedes ont d'ores et déjà refusé d'être inclus dans cette transaction et Monaco reste intéressé par Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Javier Pastore ou Angel Di Maria. Pour rappel, le PSG pense également à proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire pour le Monégasque ().