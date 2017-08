Nice : Favre encore incertain pour Seri « Par Damien Da Silva - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'OGC Nice a lourdement chuté sur la pelouse d'Amiens (0-3) samedi à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Devant les médias, l'entraîneur des Aiglons Lucien Favre a évoqué la situation de son milieu Jean Michaël Seri (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison), absent du groupe après son transfert avorté au FC Barcelone. "Ce n'est pas une excuse. Bien sûr que si Seri est là ça ira mieux, mais ce n'est pas seulement ça. Il ne faut pas trouver d'excuses. Je ne peux pas parler de ce cas car je ne connais pas la situation, ce qui va vraiment se passer jusqu'au 31 août. Normalement on dit que c'est résolu mais personne ne pourra vous le dire à 100%. On ne sait jamais ce qui peut se passer", a déploré le technicien suisse. Heureusement pour Favre, le mercato d'été se termine dans 4 jours et on sera bientôt fixé sur l'avenir de Seri. Heureusement pour Favre, le mercato d'été se termine dans 4 jours et on sera bientôt fixé sur l'avenir de Seri.

