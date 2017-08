Strasbourg : Saadi s'en prend à l'ASSE « Par Damien Da Silva - Le 27/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Formé à l'AS Saint-Etienne, l'attaquant Idriss Saadi (25 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'éclate désormais à Strasbourg. Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, l'international algérien s'est lâché en s'en prenant à la formation stéphanoise. "C’est mon club formateur. Point. Encore que, quand on sort si peu de joueurs, dont un phénomène, Kurt (Zouma, ndlr), qui aurait réussi n’importe où, je n’appelle pas ça un club formateur. Trois titularisations et quinze bouts de match, quand est-ce que j’ai eu ma chance chez les Verts ? Il a fallu que Jonathan Bamba parte à Angers pour réussir en L1. Je n’ai aucune rancœur, mais je constate et je ne comprends pas. Surtout quand tu as l’exemple à côté de Lyon qui, lui, fait preuve de patience avec ses jeunes", a estimé le buteur alsacien. Un gros tacle envers l'ASSE ! Un gros tacle envers l'ASSE !

